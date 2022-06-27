Англия

Голкіпер перебрався до англійського чемпіонату.

Вест Гем домовився про підписання голкіпера Парі Сен-Жермен Альфонса Ареоля на постійній основі, повідомляє офіційний сайт "молотобійців".

Сторони домовилися про контракт строком на п'ять років – до літа 2027 року.

На рахунку 29-річного стражу воріт у сезоні-2021/22 всього один матч в АПЛ. Також він зіграв 6 ігор у Кубках Англії та 11 матчів у Лізі Європи.

Нагадаємо, що Вест Гем має намір підсилити лінію півзахисту, підписавши Джесі Лінгарда.