Англия

Нідерландський захисник перебрався до АПЛ.

Ньюкасл оформив перехід захисника Лілля Свена Ботмана, повідомляє офіційний сайт англійського клубу.

Нідерландський футболіст підписав контракт на п'ять років. Сума трансферу не розголошується.

Зазначимо, що футболістом також цікавився Мілан.

У минулому сезоні Ботман зіграв у 32 матчах французський Лізі 1, забивши три голи та віддавши одну гольову передачу.

Нагадаємо, що Ньюкасл не збирається зупинятися на цьому — клуб хоче підписати Діабі будь-якою ціною.