Нідерландський захисник перебрався до АПЛ.
Свен Ботман, фото Ньюкасл
28 червня 2022, 23:04
Ньюкасл оформив перехід захисника Лілля Свена Ботмана, повідомляє офіційний сайт англійського клубу.
Нідерландський футболіст підписав контракт на п'ять років. Сума трансферу не розголошується.
Зазначимо, що футболістом також цікавився Мілан.
У минулому сезоні Ботман зіграв у 32 матчах французський Лізі 1, забивши три голи та віддавши одну гольову передачу.
Нагадаємо, що Ньюкасл не збирається зупинятися на цьому — клуб хоче підписати Діабі будь-якою ціною.