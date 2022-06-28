Ньюкасл оформив перехід захисника Лілля Свена Ботмана, повідомляє офіційний сайт англійського клубу.

Нідерландський футболіст підписав контракт на п'ять років. Сума трансферу не розголошується.

Зазначимо, що футболістом також цікавився Мілан.

У минулому сезоні Ботман зіграв у 32 матчах французський Лізі 1, забивши три голи та віддавши одну гольову передачу.

Нагадаємо, що Ньюкасл не збирається зупинятися на цьому — клуб хоче підписати Діабі будь-якою ціною.