Англия

Німецький форвард розглядає варіант із зміною клубної прописки.

Нападник лондонського Челсі Тімо Вернер може змінити клубну прописку у літнє трансферне вікно.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, 26-річний німець хоче особисто залишити стан "синіх" цього літа.

Раніше повідомлялося, що Вернер може стати частиною угоди із придбання Маттейса де Лігта з Ювентуса.

Цього сезону німецький форвард провів за лондонський клуб 37 матчів, у яких він забив 11 голів і віддав 6 резульативних передач.