Италия

Трансфер захисника до Челсі отримав незвичний розвиток подій.

Багато запитань залишив за собою перехід нідерландського центрального захисника Маттейса де Лігта з амстердамського Аяксу до туринського Ювентуса влітку 2019 року.

22-річний гравець за три сезони вже встиг награти в складі "зебр" стільки ж матчів, скільки до цього провів за "Божих синіх" (117), проте мав майже вдвічі меншу результативність: вісім голів (проти 13 в Аяксі) та три гольові передачі (проти семи).

Незважаючи на зацікавленість у співпраці збоку головного тренера "Старої Синьйори" Массіміліано Аллегрі, тиск на гравця збоку вболівальників зрештою виявився таким, що вже найближчим часом нідерландець може залишити Ювентус.

Претендентом на нього є лондонський Челсі, який уже розпочав перемовини щодо трансферу, проте стикнувся з великими запитами італійської сторони.

На тлі цього "сині" вигадали цікаву схему для трансферу, відповідно до якої Юве може отримати 40-45 млн євро, а решту його забаганок компенсує німецький нападник Тімо Вернер.

Як відзначає італійська преса, туринці залишились задоволеними від такої пропозиції, тож перемовини між клубами ще тривають.

Нагадаємо, що свого часу "зебри" виклали за де Лігта 85,5 млн євро.