"Павлини" хочуть продати бразильця у Челсі.
Рафінья, getty images
30 червня 2022, 21:55
Лідс Юнайтед продовжує вести переговори щодо продажу вінгера Рафіньї Діаса відразу з кількома клубами.
Як повідомляє журналіст Фабриціо Романо, англійський клуб не збирається продавати бразильця до Барселони.
Стверджується, що "павлини" поважають домовленість з Челсі і чекають, коли Рафінья прийме пропозицію "пенсіонерів".
Минулого сезону бразилець провів 36 матчів, у яких забив 11 голів і віддав три результативні передачі.
Нагадаємо, що Рафіньї не цікавий перехід до Арсеналу або Тоттенгема.