Англия

"Павлини" хочуть продати бразильця у Челсі.

Лідс Юнайтед продовжує вести переговори щодо продажу вінгера Рафіньї Діаса відразу з кількома клубами.

Як повідомляє журналіст Фабриціо Романо, англійський клуб не збирається продавати бразильця до Барселони.

Стверджується, що "павлини" поважають домовленість з Челсі і чекають, коли Рафінья прийме пропозицію "пенсіонерів".

Минулого сезону бразилець провів 36 матчів, у яких забив 11 голів і віддав три результативні передачі.

Нагадаємо, що Рафіньї не цікавий перехід до Арсеналу або Тоттенгема.