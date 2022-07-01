Англия

Бразилець може продовжити кар'єру в Англії.

Бразильский нападник Парі Сен-Жермен Неймар може змінити клуб влітку.

Лондонський Челсі розмірковує над підписанням зіркового футболіста, повідомляє ESPN. Тим не менш, клуб ще не вирішив, на яких правах хоче здійснити трансфер.

Справа в тому, що ПСЖ хоче отримати за свого виконавця не менш ніж 200 млн євро. "Пенсіонери" не готові платити таку суму. Окрім того, чутки пов'язували Неймара із Манчестер Юнайтед, але в підсумку Ерік Тен Хаг вирішив, що форвард зіпсує атмосферу в команді.

Минулого сезону Неймар забив 13 м'ячів та віддав вісім гольових передач у 28 матчах за ПСЖ.

Раніше повідомлялося, що Неймар зіграв менше 50% часу після переходу до ПСЖ.