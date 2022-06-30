Футболіст може перейти до чемпіонів Італії.
неймар, getty images
30 червня 2022, 16:15
Нападник Парі Сен-Жермен Неймар може залишити свій клуб влітку.
У зв'язку із високими потребами футболіста по заробітній платі, наразі не так багато претендентів на бразильця, але один все ж є.
Мова йдеться про чемпіонів Італії Мілан, повідомляє UOL. Клуб хоче орендувати форварда, але з однією умовою — частину зарплати Неймару платитиме ПСЖ.
Італійці готові покривати близько 20 млн євро, решту буде закривати вже чемпіон Франції.
Минулого сезону Неймар забив 13 м'ячів та віддав вісім гольових передач у 28 матчах за ПСЖ.
Раніше повідомлялося, що Неймар зіграв менше 50% часу після переходу до ПСЖ.