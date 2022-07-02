Клуб АПЛ здійснив посилення складу.
Сем Джонстон, фото Крістал Пелес
02 липня 2022, 10:38
Голкіпер Вест Бромвіча Сем Джонстон привернув увагу кількох англійських клубів на тлі завершення контракту.
Як повідомляє офіційний сайт Крістал Пелас, клубу вдалося дійти згоди з голкіпером збірної Англії.
Минулого сезону Сем Джонстон провів 36 поєдинків на клубному рівні, в яких пропустив 33 голи.
2021 року Джонстон регулярно викликався до збірної Англії і навіть провів кілька матчів.
Нагадаємо, що Крістал Пелас оголосив про підписання Ебіовея.