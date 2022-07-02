Голкіпер Вест Бромвіча Сем Джонстон привернув увагу кількох англійських клубів на тлі завершення контракту.

Як повідомляє офіційний сайт Крістал Пелас, клубу вдалося дійти згоди з голкіпером збірної Англії.

Минулого сезону Сем Джонстон провів 36 поєдинків на клубному рівні, в яких пропустив 33 голи.

2021 року Джонстон регулярно викликався до збірної Англії і навіть провів кілька матчів.

Нагадаємо, що Крістал Пелас оголосив про підписання Ебіовея.