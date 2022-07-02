Англия

Аргентинський захисник може перебратися до АПЛ.

Манчестер Юнайтед продовжує роботу над посиленням складу у поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє telegraaf.nl, "червоні дияволи" зробили пропозицію у розмірі 45 мільйонів євро за Лісандро Мартінеса.

Джерело стверджує, що Аякс не прийме пропозицію, адже хоче отримати за футболіста 50 мільйонів євро.

В минулому сезоні 24-річний виконавець зіграв у 36 матчах за Аякс, в яких забив один гол та віддав чотири результативні передачі.

Протистоятиме Манчестер Юнайтед у боротьбі за придбання цього виконавця лондонському Арсеналу.