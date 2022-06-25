Англия

Нігерійський нападник Тайво Авонії перебрався до АПЛ.

Новачок елітного дивізіону чемпіонату Англії Ноттінгем Форест оформив перехід форварда Уніона Тайво Авонії, повідомляє офіційний сайт клубу.

"Лісники" стверджують, що це рекордний трансфер для них, проте суму угоди не розголошують. Тим не менш, у пресі була інформація, що трансфер обійдеться у 17,5 мільйонів євро.

Контракт із Тайво Авонії підписано терміном на п'ять років.

Минулого сезону гравець провів за Уніон 43 матчі у всіх турнірах, забив 20 голів та віддав 5 результативних передач. У Бундеслізі нігерієць став шостим за кількістю забитих м'ячів, а його команда фінішувала п'ятою та пробилася до Ліги Європи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про інтерес Ноттінгем Форест до форварда збірної України та Дніпра-1 Артема Довбика.