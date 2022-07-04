Англия

Футболіст нещодавно грав проти збірної України.

Не тільки українським поціновувачам італійської Серії A за підсумками минулого сезону був знайомий фланговий захисник Болоньї Аарон Гікі, а ще й небайдужим до долі збірної України, яка торувала собі шлях до чемпіонату світу в Катарі саме через протистояння проти національної команди Шотландії з ним у складі.

Однак прогрес 20-річного юнака був настільки значним за останній футбольний рік, що залишатись у 13-й за рангом команді "елітної" італійської першості цьому футболісту було недоречно.

Саме тому пропозиція щодо трансферу до англійської Прем’єр-ліги була, як то кажуть, на часі.

"Бджоли", за повідомленням італійського журналіста Фабріціо Романо, заплатять за гравця 22 млн євро + різноманітні бонуси, а всі підготовчі процеси до укладання угоди строком до 2027 року на сьогоднішній день були завершені.

На цьому тижні гравцю залишається лише пройти медичне обстеження та залишити підпис у новому контракті.

За останній футбольний рік Гікі забив п’ять голів та віддав одну гольову передачу в 36 матчах.