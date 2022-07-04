Англия

Бразильський форвард висловився про свій перехід у стан "канонірів".

Напередодні лондонський Арсенал офіційно оголосив про підписання нападаючого Габріела Жезуса, права на якого раніше належали Манчестер Сіті.

25-річний бразилець поділився емоціями від свого переходу в новий клуб і висловився про головного тренера команди Мікеля Артета.

"Артета мені дуже допоміг у Манчестер Сіті. Ми завжди трималися разом після тренувань і допрацьовували щось. Він дуже розумний хлопець і був чудовим гравцем, тому, якщо він щось знає, він може навчити мене або молодих гравців".

"У дитинстві я стежив за Арсеналом через Тьєррі Анрі. Звичайно, я не стежив за багатьма європейськими командами, але коли я побачив деяких гравців, які грали тут, я сказав: "Вау, цей клуб великий". Коли я грав проти Арсеналу, я дивився на Емірейтс, і це був дуже гарний стадіон, тому я дуже радий грати тут".

"Я дуже радий підписати контракт з цим великим клубом. З першого дня, коли я знав, що можу прийти грати за Арсенал, я був щасливий. Я знаю тренерський штаб, я знаю деяких гравців, в быльшості бразильських. Я знаю, що є багато висококласних гравців тут. Вони молоді, і я ще молодий, тому я дуже радий бути тут, щоб допомогти. Я приходжу, щоб допомогти, а також навчитися і спробувати зробити все можливе для досягнення успіху", — цитує слова Жезуса офіційний сайт Арсеналу.



Минулого сезону Габріел Жезус провів за Манчестер Сіті 28 матчів у рамках АПЛ, у яких він забив 13 голів та віддав 12 результативних передач.

Усього на рахунку бразильського форварда у футболці "містян" 233 поєдинки, 95 голів та 46 асистів.