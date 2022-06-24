Клуб не став розглядати навіть таку можливість.
кріштіану роналду, getty images
24 червня 2022, 22:39
Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду не перейде до мюнхенської Баварії.
Клуб не став розглядати таку можливість через те, що німцям довелось би поломати рівень заробітніх плат, а це негативно по відбилось на моральному дусі футболістів, повідомляє Sport1.
Керівництво Баварії не стало розглядати таку можливість ще з однієї причини — боси відчувають, що Роналду ставить себе вище за клуб.
У цьому сезоні португалець провів 39 матчів, під час яких відзначився 24 голами та віддав три гольові передачі.
Нагадуємо, що Роналду незадоволений трансферною кампанією Манчестер Юнайтед.