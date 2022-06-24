Германия

Клуб не став розглядати навіть таку можливість.

Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду не перейде до мюнхенської Баварії.

Клуб не став розглядати таку можливість через те, що німцям довелось би поломати рівень заробітніх плат, а це негативно по відбилось на моральному дусі футболістів, повідомляє Sport1.

Керівництво Баварії не стало розглядати таку можливість ще з однієї причини — боси відчувають, що Роналду ставить себе вище за клуб.

У цьому сезоні португалець провів 39 матчів, під час яких відзначився 24 голами та віддав три гольові передачі.

Нагадуємо, що Роналду незадоволений трансферною кампанією Манчестер Юнайтед.