Англия

"Павлини" швидко знайшли заміну Калвіну Філліпсу.

Лідс Юнайтед після продажу Калвіна Філліпса в Манчестер Сіті знаходиться у пошуках нового опорного півзахисника.

Як повідомляє авторитетний журналіст Фабриціо Романо, "павлини" домовилися про перехід Тайлера Адамса з РБ Лейпциг.

Минулого сезону Тайлер Адамс провів за Лейпциг 35 матчів, які віддали одну результативну передачу. Сума трансферу оцінюється в 15 мільйонів євро.

Відзначимо, що головним тренером Лідс Юнайтед наразі працює Джессі Марш, який раніше очолював РБ Лейпциг.

Нагадаємо, що Лідс також придбав ще одного гравця — він забрав у Манчестер Сіті юного хавбека після продажу Філліпса.