Аргентинський нападник може перебратися до АПЛ.
Пауло Дібала, getty images
05 липня 2022, 23:46
Манчестер Юнайтед розглядає варіанти посилення атакуючої лінії поля на тлі можливого відходу Кріштіану Роналду.
Як повідомляє видання Sky Italia, "червоні дияволи" націлилися на Пауло Дібалу у тому випадку, якщо португалець покине команду.
Відзначимо, контракт аргентинського форварда з Ювентусом добіг кінця.
Минулого сезону Дібала провів 36 матчів, у яких забив 15 голів і віддав шість результативних передач.
Нагадаємо, що агент Роналду обговорював з Лапортою можливий перехід до Барселони.