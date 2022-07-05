Манчестер Юнайтед розглядає варіанти посилення атакуючої лінії поля на тлі можливого відходу Кріштіану Роналду.

Як повідомляє видання Sky Italia, "червоні дияволи" націлилися на Пауло Дібалу у тому випадку, якщо португалець покине команду.

Відзначимо, контракт аргентинського форварда з Ювентусом добіг кінця.

Минулого сезону Дібала провів 36 матчів, у яких забив 15 голів і віддав шість результативних передач.

Нагадаємо, що агент Роналду обговорював з Лапортою можливий перехід до Барселони.