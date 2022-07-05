Англия

Аргентинський нападник може перебратися до АПЛ.

Манчестер Юнайтед розглядає варіанти посилення атакуючої лінії поля на тлі можливого відходу Кріштіану Роналду.

Як повідомляє видання Sky Italia, "червоні дияволи" націлилися на Пауло Дібалу у тому випадку, якщо португалець покине команду.

Відзначимо, контракт аргентинського форварда з Ювентусом добіг кінця.

Минулого сезону Дібала провів 36 матчів, у яких забив 15 голів і віддав шість результативних передач.

Нагадаємо, що агент Роналду обговорював з Лапортою можливий перехід до Барселони.