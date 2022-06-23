Италия

Нові повороти у трансферній епопеї.

Як повідомляє видання Football Italia, посилаючись на Tuttosport, міланський Інтер призупинив перемовини про підписання екс-гравця Ювентуса Пауло Дібали, який цього літа став вільним агентом. Наразі міланці не мають змоги забезпечити аргентинця потрібною зарплатою.

До того ж, інтерес "нерадзурі" до 28-річного футболіста суттєво знизився після ймовірного повернення Ромелу Лукаку. Проте Інтер залишається на контакті з представником Дібали Фабріціо Де Веккі.

Також із італійських клубів за розгортанням подій стежать Рома та Мілан, проте перші не мають змогу надати Паоло гру у Лізі чемпіонів наступного сезону, а другі також не спроможні задовольнити фінансові проблеми.

Зате у боротьбу можуть включитися Реал та Атлетіко, проте це станеться лише у тому випадку, якщо мадридські клуби позбудуться своїх футболістів. Наставник "вершкових" арло Анчелотті є великим прихильником таланту 28-річної "десятки", проте клуб увімкнеться у перемовини лише у разі продажу Марко Асенсіо.

Нагадуємо, за чутками Інтер також підписав колишнього гравця Шахтаря Генріха Мхітаряна, який грає на позиції Дібали.