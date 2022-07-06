Англия

Колишній гравець Манчестер Юнайтед може залишити європейський футбол.

Раніше стало відомо про те, що атакуючий півзахисник Джессі Лінгард прийняв рішення покинути Манчестер Юнайтед на правах вільного агента через контракт, що завершився влітку цього року.

Нині 29-річний англієць перебуває у пошуках нового клубу, і, як повідомляє ESPN, Джессі планує поїздку до Сполучених Штатів Америки.

За інформацією джерела, деякі клуби МЛС зацікавлені у підписанні Лінгарда, тому англійський вінгер хоче вислухати всі пропозиції.

Нагадаємо, що минулого сезону Лінгард провів 22 матчі, в яких забив два м'ячі і віддав одну результативну передачу, переважно виходячи на заміни.