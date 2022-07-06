Колишній гравець Манчестер Юнайтед може залишити європейський футбол.
Джессі Лінгард, getty images
06 липня 2022, 15:23
Раніше стало відомо про те, що атакуючий півзахисник Джессі Лінгард прийняв рішення покинути Манчестер Юнайтед на правах вільного агента через контракт, що завершився влітку цього року.
Нині 29-річний англієць перебуває у пошуках нового клубу, і, як повідомляє ESPN, Джессі планує поїздку до Сполучених Штатів Америки.
За інформацією джерела, деякі клуби МЛС зацікавлені у підписанні Лінгарда, тому англійський вінгер хоче вислухати всі пропозиції.
Нагадаємо, що минулого сезону Лінгард провів 22 матчі, в яких забив два м'ячі і віддав одну результативну передачу, переважно виходячи на заміни.