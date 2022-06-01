Англия

29-річний англієць залишив клуб вільним агентом.

Півзахисник Манчестер Юнайтед Джессі Лінгард залишив розташування "червоних дияволів". Про це повідомляє прес-служба клубу.

Контракт 29-річного англійця закінчується у червні і сторони вирішили не продовжувати угоду. Футболіст покинув команду як вільний агент.

Лінгард перебував у складі МЮ з 2011 року, але часто віддавався в оренду Лестеру, Бірмінгему, Брайтону, Дербі та Вест Гему.

Минулого сезону Лінгард провів 22 матчі, в яких забив два м'ячі і віддав одну результативну передачу.

Зазначимо, що сьогодні МЮ оголосив про відхід півзахисника Поля Погба.