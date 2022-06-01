29-річний англієць залишив клуб вільним агентом.
Джессі Лінгард, Getty Images
01 червня 2022, 18:41
Півзахисник Манчестер Юнайтед Джессі Лінгард залишив розташування "червоних дияволів". Про це повідомляє прес-служба клубу.
Контракт 29-річного англійця закінчується у червні і сторони вирішили не продовжувати угоду. Футболіст покинув команду як вільний агент.
Лінгард перебував у складі МЮ з 2011 року, але часто віддавався в оренду Лестеру, Бірмінгему, Брайтону, Дербі та Вест Гему.
Минулого сезону Лінгард провів 22 матчі, в яких забив два м'ячі і віддав одну результативну передачу.
Зазначимо, що сьогодні МЮ оголосив про відхід півзахисника Поля Погба.