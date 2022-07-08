Англия

Футболіст може стати другим гравцем, який поповнить склад Сотона з Сіті.

Крайній захисник Манчестер Сіті Ісса Каборе, який минулого сезону виступав на правах оренди за Труа, може перейти в Саутгемптон.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, "святі" розпочали перемовини про оренду футболіста.

Окрім Саутгемптона футболіст цікавить Ноттінгем Форест, який готовий купити його за 17 мільйонів євро, але Сіті хочуть зберегти гравця.

У складі Труа у сезоні-2022/23 на рахунку гравця збірної Буркіна-Фасо 32 матчі за Труа, у яких відзначився двома результативними передачами.

Нещодавно Сотон оголосив про придбання іншого гравця Манчестер Сіті Ромео Лавіа. Також півзахисник шотландського Рейнджерс Джо Арібо є у шорт-листі тренерського штабу.