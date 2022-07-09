Англия

Португальський нападник продовжуватиме виступати за манкуніанців.

Кріштіану Роналду розглядає різні варіанти розвитку кар'єри в літнє трансферне вікно на тлі не кращих дій манкуніанців на ринку.

Португальський нападник був готовий змінити клубну прописку, але, як повідомляє видання Independent, футболіст залишиться в Манчестер Юнайтед.

Джерело стверджує, що бажання Кріштіану Роналду залишити "червоних дияволів" було перебільшено, а також, що він дійсно пропускає тренування з особистих причин.

Минулого сезону Роналду провів 38 матчів, у яких забив 24 м'ячі та віддав три результативні передачі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що лондонський Челсі готовий запропонувати МЮ 14 мільйонів фунтів за Роналду.