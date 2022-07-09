Англия

Англійський клуб не квапиться з діями на трансферному ринку.

Англійський Манчестер Юнайтед останніми днями нарешті почав відзначатись позитивною динамікою на трансферному ринку, вдало завершивши перемовини із захисником Тайреллом Маласією, а також домовившись із півзахисником Крістіаном Еріксеном.

Однак фанати "Червоних дияволів", а також, особливо, нападник Кріштіану Роналду, очікують від клубу ще більше рухів убік підписання нових виконавців найближчим часом.

Як стало відомо напередодні, Юнайтед готові сколихнути трансферний ринок укладанням угоди з колишнім нападником туринського Ювентуса Пауло Дібалою.

Однак, як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, ці перемовини ще знаходяться на початковому етапі.

Чотирирічний контракт із зарплатнею в 6 млн євро на рік + різноманітні бонуси — саме стільки готовий наразі запропонувати 28-річному аргентинському виконавцеві Манчестер Юнайтед, однак офіційного кроку назустріч трансферу клуб ще не робив.

За останній рік Дібала награв 39 матчів, відзначившись у них 15 голами та шістьма гольовими передачами.