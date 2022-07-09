Англия

До вашої уваги відео найкращих моментів товариського поєдинку.

У другому товариському матчі, який пройшов у рамках підготовки до нового сезону, лондонський Арсенал вирушив до Німеччини, де зустрівся з Нюрнбергом.

Після невдалого першого тайму, за підсумками якого підопічні Мікеля Артети поступалися з рахунком 0:2, після перерви "каноніри" зробили камбек та забили п'ять м'ячів.

Окремої уваги заслуговують дії Габріела Жезуса, який забив два голи у своїй першій появі у футболці Арсеналу на полі.

Огляд матчу:



Нюрнберг — Арсенал 3:5

Голи: Гайс, 24, Дуа, 29, Шляймер, 73 — Жезус, 47, 75, Ель-Ненні, 54, Шиндлер, 57, Хандверкер, 63

Арсенал: Тернер (Оконкво, 68), Бельєрін (Ель-Ненні, 46), Магальяєс (Уолтерс, 46), Марі, Тірні (Соареш, 33), Локонга, Мейтленд-Найлз (Патіно, 68), Сміт-Роу (Мартінеллі, 46), Пепе (Жезус, 46), Нкетіа (Балогун, 68), Нельсон (Улад-Мханд, 68).