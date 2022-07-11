Англия

"Орли" посилили середню лінію поля.

Кристал Пелес підписав півзахисника Ланса Шейка Дукуре, повідомляє офіційний сайт англійського клубу.

"Орли" не розголошують суму трансферу, але стверджується, що сторони підписали контракт на п'ять років.

У минулому сезоні Шейк зіграв у 36 матчах, зробивши один результативний постріл та віддавши шість гольових передач.

Нагадаємо, що це не перша угода клубу у поточне трансферне вікно - Крістал Пелес раніше підписав воротаря збірної Англії.