Кристал Пелес підписав півзахисника Ланса Шейка Дукуре, повідомляє офіційний сайт англійського клубу.

"Орли" не розголошують суму трансферу, але стверджується, що сторони підписали контракт на п'ять років.

У минулому сезоні Шейк зіграв у 36 матчах, зробивши один результативний постріл та віддавши шість гольових передач.

Нагадаємо, що це не перша угода клубу у поточне трансферне вікно - Крістал Пелес раніше підписав воротаря збірної Англії.