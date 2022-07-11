"Орли" посилили середню лінію поля.
Шейк Дукуре, фото Крістал Пелас
11 липня 2022, 16:59
Кристал Пелес підписав півзахисника Ланса Шейка Дукуре, повідомляє офіційний сайт англійського клубу.
"Орли" не розголошують суму трансферу, але стверджується, що сторони підписали контракт на п'ять років.
У минулому сезоні Шейк зіграв у 36 матчах, зробивши один результативний постріл та віддавши шість гольових передач.
Нагадаємо, що це не перша угода клубу у поточне трансферне вікно - Крістал Пелес раніше підписав воротаря збірної Англії.