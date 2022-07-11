Поляк близький до зміни клубу.
Роберт Левандовські, getty images
11 липня 2022, 20:56
Роберт Левандовські готов до переходу в інший клуб у поточне літнє трансферне вікно.
Як повідомляє журналіст Крістіан Фолк, польський нападник готовий змінити клубну прописку, а його наступним місцем роботи може бути не Барселона.
Журналіст стверджує, що Роберт Левандовські припускає можливість переходу в лондонський Челсі.
Минулого сезону польський нападник провів 46 матчів, забив 50 голів та віддав 7 результативних передач.
Нагадаємо, що Парі Сен-Жермен спробує підписати Левандовські, якщо переговори Баварії та Барселони проваляться.