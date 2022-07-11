Англия

Поляк близький до зміни клубу.

Роберт Левандовські готов до переходу в інший клуб у поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє журналіст Крістіан Фолк, польський нападник готовий змінити клубну прописку, а його наступним місцем роботи може бути не Барселона.

Журналіст стверджує, що Роберт Левандовські припускає можливість переходу в лондонський Челсі.

Минулого сезону польський нападник провів 46 матчів, забив 50 голів та віддав 7 результативних передач.

Нагадаємо, що Парі Сен-Жермен спробує підписати Левандовські, якщо переговори Баварії та Барселони проваляться.