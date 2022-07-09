Германия

Польський форвард може змінити клубну прописку.

Нападник мюнхенської Баварії Роберт Левандовські, як і раніше, хоче покинути клуб цього літа і приєднатися до каталонської Барселони, однак у послугах зіркового поляка зацікавлені й інші клуби.

Як повідомляє журналіст Крістіан Фальк, Парі Сен-Жермен готовий долучитися до боротьби за 33-річного форварда, якщо переговори між Баварією та Барселоною завершаться невдачею.

Аналогічна ситуація і з лондонським Челсі, який шукає варіанти для заміни Ромелу Лукаку.

Сам Левандовські вважає за краще перейти або до Барселони, або до Челсі, замість того, щоб залишитися в Баварії.

Минулого сезону польський нападник провів 46 матчів, забив 50 голів та віддав 7 результативних передач.