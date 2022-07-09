Германия

Каталонці запропонують за польського нападаючого 50 мільйонів євро.

Барселона щосили намагається придбати Роберта Левандовскі, повідомляє Sport1.

За інформацією джерела, каталонський клуб готовий задовольнити запити Баварії та запропонувати необхідні 50 мільйонів євро.

Однак залишиться ще як мінімум одна перешкода: чемпіони Німеччини поки що не бачать на ринку футболіста, здатного замінити Левандовські.

Сам поляк продовжує розраховувати на трансфер, але не загострюватиме конфлікт із керівництвом Баварії шляхом відмови від роботи.

Минулого сезону Левандовскі провів 34 матчі у Бундеслізі: на його рахунку 35 голів та 3 результативні передачі.