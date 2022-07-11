Австрійський нападник може перебратися до АПЛ.
Саса Каладжич, getty images
11 липня 2022, 21:56
Манчестер Юнайтед продовжує працювати над посиленням складу у поточне літнє трансферне вікно.
Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг, "червоні дияволи" націлилися на форварда Штутгарта Сасу Каладжича.
На рахунку форварда п'ять голів за 14 матчів в рамках Бундесліги минуого сезону. Transfermarkt оцінює австрійця в 22 млн євро.
Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед потрібно буде витримати конкуренцію з боку Тоттенгема та Брайтона.