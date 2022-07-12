Англия

Футболіст розповів про часи в англійському клубі.

Новачок туринського Ювентуса Поль Погба розповів про свої емоції від повернення до Італії.

Окрім того, хавбек намагався знайти відповідь на питання, чому він не зміг заграти на стабільно високому рівні у Манчестер Юнайтед.

"Я вважаю, що повернутись у Ювентус — єдине правильне рішення для мене. Безумовно, тут я себе почуваю як вдома. Це було більше, ніж мрія.

Манчестер Юнайтед? Знаєте, дуже важко адаптуватись до команди, яка кожного року змінює головного тренера. До того ж, я мав низку травм, що в кінцевому рахунку дещо змінили мій дух та менталітет. Зараз я сподіваюсь, що без ушкоджень розпочну сезон та зможу повернутись на той рівень, на якому був тут у 2016 році.

Насправді, я не вважаю помилкою перехід до МЮ. Я виріс як чоловік та футболіст в цьому клубі, це дуже цінний досвід", — розповів Погба для The Athletic.

Нагадаємо, що француз вже вдруге в кар'єрі приєднується до Ювентуса зі стану "червоних дияволів" на правах вільного агента.

Поль грав за Ювентус з 2012 по 2016 рік. За цей час він 177 матчів, забив 34 голи та віддав 40 асистів.

Раніше стало відомо, під яким номером Погба буде грати за туринців.