Футболіст розповів про часи в англійському клубі.
поль погба, фото ювентус
12 липня 2022, 18:35
Новачок туринського Ювентуса Поль Погба розповів про свої емоції від повернення до Італії.
Окрім того, хавбек намагався знайти відповідь на питання, чому він не зміг заграти на стабільно високому рівні у Манчестер Юнайтед.
"Я вважаю, що повернутись у Ювентус — єдине правильне рішення для мене. Безумовно, тут я себе почуваю як вдома. Це було більше, ніж мрія.
Манчестер Юнайтед? Знаєте, дуже важко адаптуватись до команди, яка кожного року змінює головного тренера. До того ж, я мав низку травм, що в кінцевому рахунку дещо змінили мій дух та менталітет. Зараз я сподіваюсь, що без ушкоджень розпочну сезон та зможу повернутись на той рівень, на якому був тут у 2016 році.
Насправді, я не вважаю помилкою перехід до МЮ. Я виріс як чоловік та футболіст в цьому клубі, це дуже цінний досвід", — розповів Погба для The Athletic.
Нагадаємо, що француз вже вдруге в кар'єрі приєднується до Ювентуса зі стану "червоних дияволів" на правах вільного агента.
Поль грав за Ювентус з 2012 по 2016 рік. За цей час він 177 матчів, забив 34 голи та віддав 40 асистів.
Раніше стало відомо, під яким номером Погба буде грати за туринців.