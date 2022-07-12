Англия

Клуб не хоче платити потрібну суму.

Новачок Англійської Прем'єр-Ліги Фулгем продовжує трансферну кампанію заради того, щоб залишитись як можна довше в елітному дивізіоні.

Воротар Арсеналу Бернд Лено повинен був стати черговим новачком "дачників", але зрештою цьому не судилося бути.

Справа в тому, що Фулгем вважає зависокою ціну в 11 млн євро за німця, повідомляє Sportbible. Таким чином, клуб відмовився від ідеї підписання Лено.

На рахунку Лено у сезоні-2021/22 за "канонірів" всього вісім матчів в усіх можливих змаганнях.

Раніше повідомлялось, що голкіпер може залишитись в Арсеналі.