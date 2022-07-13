Англия

Лондонський клуб долучився до боротьби за виконавця.

Нападник італійського Сассуоло Джанлука Скамакка в минулому сезоні став одним із найбільш цікавих виконавців у Серії A, після чого до нього пропорційно зріс рівень зацікавленості збоку інших клубів.

Французький Парі Сен-Жермен достатньо довго вважався чи не найближчим із претендентів до підписання контракту з 23-річним виконавцем, проте задовольнити запити "нероверді" навіть для грошовитого клубу з Ліги 1 виявилось ще тією задачею.

Зрештою, небажанням виплачувати 50 млн євро на користь Сассуоло парижани власноруч наблизили момент появи іншого претендента на гравця в особі лондонського Вест Гема, який пропонує вже 40 млн євро, тоді як "червоно-сині" зупинились на сумі в 35 млн євро.

Проте "молотобійці" також не надто бажають віддавати за Скамакку 50 млн євро, як того бажає Сассуоло, тож найближчим часом варто очікувати на пожвавлення перемовин між клубами.

Джанлука за останній сезон забив 16 голів та віддав одну гольову передачу за 38 матчів.