Англия

Українець може змінити Манчестер на Лондон.

Як повідомляє авторитетне британське видання The Athletic, лондонський Арсенал працює над підписання півзахисника Ман Сіті та національної збірної України Олександра Зінченка.

Перемовини між клубами тривають, чемпіони Англії не проти відпустили свого гравця. Наш співвітчизник може стати другим гравцем Сіті, який у це міжсезоння перебрався до червоної частини півночі Лондону — раніше за цим маршрутом поїхав Габріель Жезус.

За інформацією видання, українця у своїй команді сильно хоче бачити головний тренер Мікель Артета, який працював із ним у Манчестері. Попередньо, іспанець бачить українця на позиції лівого захисника, проте іноді не проти використати того і на рідній позиції у центрі поля.

Нагадаємо, днями Зінченко розпочав підготовку до нового сезону разом із Ман Сіті.