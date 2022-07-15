Англия

Угода з 24-річним аргентинцем буде розрахована до літа 2027 року.

Захисник Аякса Лісандро Мартінес незабаром стане гравцем Манчестер Юнайтед. Про це повідомляє журналіст Фабріцио Романо у своєму твіттері.

За інформацією джерела, клуби повністю узгодили трансфер 24-річного аргентинця, який коштуватиме "червоним дияволам" 55 мільйонів євро. При цьому сам футболіст підпише угоду, розраховану до літа 2027 року.

Також наголошується, що вирішальна зустріч переговорів пройшла вчора в Амстердамі і ключовим фактором майбутнього переходу послужив Ерік тен Хаг.

Минулого сезону Мартінес провів 36 матчів, у яких забилодин гол і віддав чотири результативні передачі.