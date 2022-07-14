МЮ оголосить про трансфер найближчим часом.
Лісандро Мартінес, Getty Images
14 липня 2022, 13:47
Як повідомляє Фабріціо Романо, Лісандро Мартінес не був присутній на сьогоднішньому тренуванні Аяксу. Це пов'язано з тим, що Манчестер Юнайтед завершує підписання аргентинця.
Наразі триває робота над останніми деталями. Трансфер Мартінеса є справою часу.
Нагадуємо, однією з кандидатур на заміну Лісандро в Аяксу може бути Микола Матвієнко. Амстердамці проявляють інтерес до українця, як і їхні запеклі вороги з Роттердаму.