Англия

МЮ оголосить про трансфер найближчим часом.

Як повідомляє Фабріціо Романо, Лісандро Мартінес не був присутній на сьогоднішньому тренуванні Аяксу. Це пов'язано з тим, що Манчестер Юнайтед завершує підписання аргентинця.

Наразі триває робота над останніми деталями. Трансфер Мартінеса є справою часу.

Нагадуємо, однією з кандидатур на заміну Лісандро в Аяксу може бути Микола Матвієнко. Амстердамці проявляють інтерес до українця, як і їхні запеклі вороги з Роттердаму.