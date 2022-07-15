Англия

Український футболіст наблизився до переходу до табору "канонірів".

Арсенал продовжує роботу над підписанням півзахисника Манчестер Сіті Олександра Зінченка.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, український футболіст уже веде переговори з лондонцями щодо умов контракту.

Стверджується, що Мікель Артета особисто наполягає на тому, щоб угоду було здійснено якнайшвидше.

Минулого сезону Олександр Зінченко провів 28 поєдинків, у яких віддав п'ять результативних передач.

Нагадаємо, що переговори між Арсеналом і Манчестер Сіті щодо Зінченка просуваються у правильному напрямку.