Український футболіст наблизився до переходу до табору "канонірів".
Олександр Зінченко, getty images
15 липня 2022, 23:24
Арсенал продовжує роботу над підписанням півзахисника Манчестер Сіті Олександра Зінченка.
Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, український футболіст уже веде переговори з лондонцями щодо умов контракту.
Стверджується, що Мікель Артета особисто наполягає на тому, щоб угоду було здійснено якнайшвидше.
Минулого сезону Олександр Зінченко провів 28 поєдинків, у яких віддав п'ять результативних передач.
Нагадаємо, що переговори між Арсеналом і Манчестер Сіті щодо Зінченка просуваються у правильному напрямку.