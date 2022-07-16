Англия

Українець домовився з лондонським клубом.

Арсенал продовжує працювати над підписанням півзахисника Манчестер Сіті Олександра Зінченка.

Як повідомляє авторитетний журналіст Ніколо Скіра, український футболіст погодив контракт з лондонським клубом.

Стверджується, що сторони домовилися про угоду терміном на п'ять років – до літа 2027 року.

Минулого сезону Олександр Зінченко провів 28 поєдинків, у яких віддав п'ять результативних передач.

Нагадаємо, що раніше стало відомо, яку суму заплатить Арсенал Манчестер Сіті за трансфер Олександра Зінченка.