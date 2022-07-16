Українець домовився з лондонським клубом.
Олександр Зінченко, фото getty images
16 липня 2022, 00:43
Арсенал продовжує працювати над підписанням півзахисника Манчестер Сіті Олександра Зінченка.
Як повідомляє авторитетний журналіст Ніколо Скіра, український футболіст погодив контракт з лондонським клубом.
Стверджується, що сторони домовилися про угоду терміном на п'ять років – до літа 2027 року.
Минулого сезону Олександр Зінченко провів 28 поєдинків, у яких віддав п'ять результативних передач.
Нагадаємо, що раніше стало відомо, яку суму заплатить Арсенал Манчестер Сіті за трансфер Олександра Зінченка.