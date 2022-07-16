Англия

Захисник прокоментував переїзд до команди АПЛ.

Лондонський Челсі декількома хвилинами раніше оголосив про другого футболіста, який поповним склад команди Томаса Тухеля в поточне трансферне вікно.

Ним став 31-рінчий сенегальський центральний захисник Каліду Кулібалі, який до цього вісім років своєї професійної кар’єри віддав італійському Наполі.

"Я дуже радий бути частиною цього складу Челсі. Цей клуб має гучне ім’я в футбольному світі, а моєю мрією завжди було зіграти в Прем'єр-лізі.

Челсі вперше проявив інтерес до мене в 2016 році, але тоді ми не завершили розмови укладанням домовленості. Проте зараз, коли вони прийшли до мене, я погодився, тому що вони дуже хотіли, щоб я приїхав до Прем'єр-ліги.

Коли я поговорив зі своїми друзями, Едуардом Менді та Жоржиньо, вони полегшили мені вибір, тому я дуже радий бути сьогодні з вами.

Я хочу подякувати вболівальникам, тому що я вже побачив їх багато в Лондоні, і в літаку всі були раді від мого приїзду сюди. Тож я хочу подякувати їм і сподіваюся, що сезон буде дійсно вдалим, і ми подаруємо кілька хороших моментів уболівальникам", — заявив досвідчений футболіст.

Нагадаємо, що раніше придбання нового виконавця прокоментував власне головний тренер "синіх" Томас Тухель, тоді як Наполі опублікував прощальний лист до Кулібалі.