Италия

У клубі прокоментували прощання з власним виконавцем.

Італійський Наполі декількома хвилинами раніше офіційно сповістив футбольну спільноту про те, що його взаємини з 31-річним сенегальським центральним захисником Каліду Кулібалі добігли кінця на тлі восьми років виступів цього виконавця в Неаполі.

Розлога заява "південців" із цього приводу також не забарилась:

"Прощавай, Каліду. Ми разом провели 8 сезонів, сповнених емоціями, та пережили моменти, які назавжди залишаться в нашій пам'яті.

Ти прибув до Неаполя трохи більше, аніж хлопчиком, а зараз ти йдеш, ставши справжнім чоловіком. Із усвідомленням того, що все, що ти зробив у синій футболці — це Історія.

Ти показав свою значущість не лише на полі, а й поза ним, переслідуючи ті самі цілі, заради яких ми працюємо. Зокрема, у боротьбі проти расизму, за більш справедливе та рівноправне суспільство.

Для клубу, уболівальників і міста ти є і завжди будеш прикладом для наслідування, тому що залишатимешся одним із нас. Людиною, яка живе своїм життям із відданістю та професійним ставленням до справ.

Утім зараз, наші шляхи розходяться. Ми поважаємо твоє рішення пережити інший досвід. Ми завжди будемо любити тебе, і, куди б ти не поїхав, пам’ятай, що Неаполь завжди буде вашим домом", — ідеться в заяві клубу.

Нагадаємо, що Наполі отримав за цей трансфер 40 млн євро, а сам Кулібалі — солідний контракт із Челсі.

Раніше новину про його трансфер прокоментував головний тренер "синіх" Томас Тухель.