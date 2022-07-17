Англия

Представляємо до вашої уваги відео найкращих моментів товариського поєдинку.

Челсі знаходиться на передсезонному зборі в США, де готується до нового сезону англійської Прем'єр-ліги шляхом проведення товариських матчів.

Підопічні Томаса Тухеля зустрілися з Америкою та здобули непросту перемогу з рахунком 2:1.

Усі голи у цьому товариському протистоянні забивалися у другому таймі.

Огляд матчу:

Челсі - Америка 2:1

Голи: Вернер, 55, Маунт, 83 — Джеймс (АГ), 60

Челсі (1 тайм): Кепа, Чалоба, Сілва, Сарр, Хадсон-Одої, Барклі, Галлахер, Чілуелл, Зієш, Гаверц, Кенеді.

Челсі (2 тайм): Беттінеллі, Джеймс, Аспілікуета, Ампаду, Емерсон, Алонсо, Маунт, Жоржіньо, Пулішич, Батшуайї, Вернер.