Англія

"Сині" вже запропонували французові контракт до 2027 року.

Челсі розпочав переговори з ПСЖ щодо переходу Преснеля Кімпембе, повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

За його інформацією, "сині" вже запропонували 26-річному футболісту контракт на п'ять років – до літа 2027 року.

З чуток, ПСЖ не проти зберегти Кімпембе, але також готовий продати його, якщо отримає хорошу пропозицію.

Минулого сезону Кімпембе провів 41 матч, у яких забив два м'ячі.

Раніше новий головний тренер чемпіонів Франції Крістоф Галт'є висловився стосовно можливого відходу футболіста.