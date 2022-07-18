Англія

"Червоні дияволи" хочуть посилити центр півзахисту.

Манчестер Юнайтед продовжує роботу над посиленням складу у поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання Calciomercato, "червоні дияволи" націлилися на півзахисника Мілана Ісмаеля Беннасера.

Стверджується, що англійський клуб готовий заплатити 45 мільйонів євро, а також задіяти Донні Ван Де Бека, щоб знизити ціну.

Минулого сезону Беннасер провів 40 поєдинків на клубному рівні, в яких відзначився двома голами та результативною передачею.

Нагадаємо, що Кріштіану Роналду ігнорує дзвінки на тлі можливого відходу з Манчестер Юнайтед.