"Червоні дияволи" хочуть посилити центр півзахисту.
Ісмаель Беннасер, getty images
18 липня 2022, 18:57
Манчестер Юнайтед продовжує роботу над посиленням складу у поточне літнє трансферне вікно.
Як повідомляє видання Calciomercato, "червоні дияволи" націлилися на півзахисника Мілана Ісмаеля Беннасера.
Стверджується, що англійський клуб готовий заплатити 45 мільйонів євро, а також задіяти Донні Ван Де Бека, щоб знизити ціну.
Минулого сезону Беннасер провів 40 поєдинків на клубному рівні, в яких відзначився двома голами та результативною передачею.
Нагадаємо, що Кріштіану Роналду ігнорує дзвінки на тлі можливого відходу з Манчестер Юнайтед.