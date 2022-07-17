Англия

Футболіст відзначив важливість майбутнього сезону.

Захисник та капітан Манчестер Юнайте Гаррі Магуайр відзначив важливість досягання успіху у майбутньому сезоні.

"Минулий рік був розчаровуючим. Як індивідуально я грав не дуже добре, і як команда ми, звичайно, не грали добре. Усі — гравці, клуб — знають, що ми провалилися, але перед нами новий початок, і попереду нас чекає великий сезон.

Ерік тен Гаг і його тренерський штаб привносять свої ідеї, і в перших двох іграх ви бачили невеликі проблиски у нашій грі. Ми працюємо над тим, щоб бути готовими до першої гри Прем’єр-ліги — ось що має значення. Усе, що ми робимо зараз, — це побудова плацдарму для цієї першої гри.

Ми з нетерпінням чекаємо майбутнього. Ми дуже хочемо повернути Манчестер Юнайтед трофеї, ось у чому суть", — розповів Магуайр.

Відзначимо, що у першому турі англійської Прем'єр-ліги Манчестер Юнайтед зіграє проти Брайтона на Олд Траффорд. Гра відбудеться сьомого серпня о 16:00 за київським часом.