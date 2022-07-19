Англія

Захисник буде виступати під незвичним для своєї позиції номером.

Фланговий захисник Манчестер Сіті та збірної Португалії Жоау Канселу змінив ігровий номер перед стартом сезону-2022/23.

Joao Cancelo is our new No.7️⃣ 🙌



Tap to read! ⤵️ — Manchester City (@ManCity) July 19, 2022

Футболіст буде виступати із "сімкою" на спині.

Це стало можливим після трансферу Рахіма Стерлінга до Челсі. Відзначається, що цей номер — дуже символічний для Жоау, адже під ним він виступав в Інтері та Валенсії.

Раніше повідомлялось, що Канселу забив за Португалія більше голів у трьох матчах цьогорічної Ліги націй, аніже за весь минулий сезон АПЛ.