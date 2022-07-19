Захисник буде виступати під незвичним для своєї позиції номером.
жоау канселу, getty images
19 липня 2022, 19:44
Фланговий захисник Манчестер Сіті та збірної Португалії Жоау Канселу змінив ігровий номер перед стартом сезону-2022/23.
Футболіст буде виступати із "сімкою" на спині.
Це стало можливим після трансферу Рахіма Стерлінга до Челсі. Відзначається, що цей номер — дуже символічний для Жоау, адже під ним він виступав в Інтері та Валенсії.
Раніше повідомлялось, що Канселу забив за Португалія більше голів у трьох матчах цьогорічної Ліги націй, аніже за весь минулий сезон АПЛ.