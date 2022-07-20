Англія

"Городяни" пропонують на 20 млн менше за захисника Брайтона.

Майбутній перехід Олександра Зінченка до Арсеналу спонукає Манчестер Сіті шукати гравця на позицію лівого крайнього захисника.

Хосеп Гвардіола є персонально зацікавленим в переході іспанця.

Брайтон хоче 50 млн фунтів за одного зі своїх лідерів, але "городяни" не хочуть платити за Кукурелью більше, ніж 30 млн фунтів.

Вихованець Барселони влітку 2021 року перейшов із Гетафе до колективу Грема Поттера та став одним із видкриттів минулого сезону АПЛ.