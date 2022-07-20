Англія

Керівництво "лісників" готове задовольнити фінансові запити футболіста.

Півзахисник Джессі Лінгард найближчим часом може стати гравцем Ноттінгем Форест. Про це повідомляє The Guardian.

За інформацією джерела, у послугах 29-річного англійця зацікавлені Ноттінгем Форест та Вест Гем.

Однак "лісники" ближчі до трансферу гравця, оскільки вони готові задовольнити його фінансові запити. Футболіст уже розпочав переговори з клубом, який за підсумками минулого сезону піднявся до АПЛ.

Нині Лінгард є вільним агентом, оскільки цього літа він залишив Манчестер Юнайтед.