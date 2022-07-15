Северная Америка

Клуб MLS веде переговори з 29-річним англійцем.

Півзахисник Джессі Лінгард може продовжити свою кар'єру в американській лізі МЛС. Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, у послугах 29-річного англійця зацікавлений Ді Сі Юнайтед, який нещодавно очолив колишній нападник збірної Англії Уейн Руні.

Крім клубу Руні, у послугах Лінгарда зацікавлені й інші команди МЛС.

Нині Лінгард перебуває у статусі вільного агента, оскільки цього літа він залишив Манчестер Юнайтед.

Минулого сезону Лінгард провів 21 матч, у яких забив два м'ячі та віддав одну результативну передачу.