Англія

"Чайки" хочуть підписати заміну для Кукурельї.

Брайтон припускає можливість відходу лівого захисника Марка Кукурельї, а тому шукає нового гравця на його позицію.

Як повідомляє видання O Jogo, англійський клуб націлився на лівого захисника Арсеналу Нуну Тавареша.

Зазначимо, гравець перейшов до Арсеналу з лісабонської Бенфіки влітку минулого року за 8 мільйонів євро.

Минулого сезону португальський вінгбек провів за "канонірів" 27 матчів у всіх турнірах, у яких забив один гол та віддав дві результативні передачі.

Нагадаємо, що Марсель вагається з пропозицією щодо захисника Арсеналу.