"Чайки" хочуть підписати заміну для Кукурельї.
Нуну Тавареш, getty images
21 липня 2022, 19:42
Брайтон припускає можливість відходу лівого захисника Марка Кукурельї, а тому шукає нового гравця на його позицію.
Як повідомляє видання O Jogo, англійський клуб націлився на лівого захисника Арсеналу Нуну Тавареша.
Зазначимо, гравець перейшов до Арсеналу з лісабонської Бенфіки влітку минулого року за 8 мільйонів євро.
Минулого сезону португальський вінгбек провів за "канонірів" 27 матчів у всіх турнірах, у яких забив один гол та віддав дві результативні передачі.
Нагадаємо, що Марсель вагається з пропозицією щодо захисника Арсеналу.