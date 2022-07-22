Англія

Іспанський захисник хоче змінити клуб.

Манчестер Сіті працює над посиленням лівого флангу оборони у поточне літнє трансферне вікно.

Головна мета – Марк Кукурелья. Проте Брайтон оцінив іспанського захисника у 50 мільйонів фунтів стерлінгів.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, Кукурелья розчарований таким рішенням свого клубу. Він хоче перейти до Манчестер Сіті.

Минулого сезону Кукурелья забив один гол та віддав дві результативні передачі у 38 матчах за Брайтон.

Нагадаємо, що Манчестер Сіті хоче підписати Кукурелью, але не буде платити за нього 50 млн фунтів.