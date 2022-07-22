Англія

Новачок Арсеналу прокомментував свій перехід.

Український півзахисник Олександр Зінченко зізнався, що з переходом до Арсеналу збулася його мрія дитинства.

"Перш за все, я хотів би сказати, що це здійснилася мрія дитинства, тому що я був великим фанатом, коли був дитиною. Оскільки тут грали Тьєррі Анрі та молодий Сеск Фабрегас, я просто насолоджувався переглядом цих ігор, того Арсеналу. Очевидно, тоді я почав любити цей клуб, тому я дуже схвильований і не можу дочекатися, щоб грати за цей чудовий клуб.

Носив футболку Арсеналу у дитинстві? Так, я пам’ятаю, що це було в Донецьку, коли я навчався в академії Шахтаря, і, як я вже казав, це мрія, яка збулася.

У Арсеналі дивовижна атмосфера, усі такі добрі, і весь персонал тут чудовий. Я чув багато хороших речей від людей з Манчестер Сіті про медичний персонал або щось інше, хлопців, які працюють на кухні, гравців і, очевидно, Габріеля Жезуса. Я чув, що тут дивовижна атмосфера".

Олександр Зінченко також зазначив, що вкрай важливе значення у його переході мав головний тренер "канонірів" Мікель Артета. Також українець спілкувався зі своїм другом – Габі Жезусом.

"Значення Артети у трансфері? Я б сказав, що це найважливіша роль у моєму рішенні, тому що я знав Мікеля Артету деякий час, я працював з ним у Манчестер Сіті. З першого дня в Сіті я знав, що він буде дуже хорошим тренером. Те, як він бачить футбол, особливо я дивився останній ігри Арсеналу, і мені це дуже сподобалося. Ви можете побачити стиль, малюнок гри.

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Жезус? О, чесно кажучи, ми близькі один з одним, і я його дуже люблю. Він мій великий друг, і я хотів би сказати, що він також брав участь у дискусіях і в усіх цих речах, тож він розповів мені багато хорошого про цей дивовижний клуб і про цю атмосферу, і про хлопців, і про всіх, хто тут є, тому я справді вражений і дуже схвильований. Я завжди з ним на зв’язку, коли він був у Сіті або коли пішов".

Крім того, Олександр Зінченко не захотів розповідати про те, яку роль йому відводить тренерський штаб у команді, а також заявив, що Арсеналу настав час виграти трофеї.

"На якій позиції я буду грати? Де захоче менеджер. Це проста відповідь, але це правда, навіть якщо одного разу він скаже мені, що мені потрібно стати воротарем, я буду там.

Моя роль у команді? Так, ми говорили про мою роль у цій команді з Артетою, але я хотів би залишити це приватним, а потім подивимося.

Я готовий до нового виклику. Я тут не для того, щоб витрачати свій час і час Арсеналу, тому що клуб завжди на очах у всіх. Я тут, щоб досягти великих результатів, і сподіваюся, що ми зможемо виграти кілька титулів, що ми будемо боротися за перемогу в кожному турнирі, в якому будемо брати участь. Команда так швидко росте, і я думаю, що настав час. Настав час зробити все можливе і досягти чогось великого.

Я йду стопами Лужного? Так, я дуже пишаюся якщо бути чесним. Він — українська легенда, і, на жаль, я не знаю його особисто, у мене ще не було такої можливості, але я чув про нього багато хорошого, і я дуже пишаюся цим".

Минулого сезону українець провів 28 поєдинків за Манчестер Сіті, в яких він віддав п'ять результативних передач.

Загалом на рахунку Олександра Зінченка за Манчестер Сіті 127 поєдинків, 2 голи та 12 асистів. У складі "містян" він виграв чотири АПЛ, два Кубки Англії, чотири Кубки англійської ліги та один Суперкубок Англії.