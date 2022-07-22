Іспанський тренер прокоментував перехід українця.
Зінченко та Артета, фото Арсенал
22 липня 2022, 20:55
Головний тренер Арсеналу Мікель Артета дуже задоволений тим, що Арсеналу вдалося підписати Олександра Зінченка.
"Ми тут, щоб перемагати. Щоб перемагати так, як ми хочемо грати, і Алекс підходить для цього. У нього є підготовка, у нього є досвід у цьому, але також він хоче отримати велику роль. Зараз він перебуває на етапі своєї кар’єри, коли шукає інший виклик, і ми запропонували йому цей виклик.
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У Зінченка в першу чергу дуже гарні людські якості. Ким він є як особистість, за що він виступає, який у нього сильний характер, а потім пристрасть, яку він відчуває до цієї гри.
Це те, чого я ніколи не забуду, тому що він завжди був першим на тренуваннях (у Сіті), першим, хто діставав м’ячі, першим, хто тренувався, першим, хто завжди вимагав більше, його рівень уваги вражає", — наводить слова Артети офіційний сайт Арсеналу.
Нагадаємо, що раніще Олександр Зінченко зізнався, що з переходом до Арсеналу збулася його мрія дитинства.