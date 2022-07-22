Англія

Іспанський тренер прокоментував перехід українця.

Головний тренер Арсеналу Мікель Артета дуже задоволений тим, що Арсеналу вдалося підписати Олександра Зінченка.

"Ми тут, щоб перемагати. Щоб перемагати так, як ми хочемо грати, і Алекс підходить для цього. У нього є підготовка, у нього є досвід у цьому, але також він хоче отримати велику роль. Зараз він перебуває на етапі своєї кар’єри, коли шукає інший виклик, і ми запропонували йому цей виклик.

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У Зінченка в першу чергу дуже гарні людські якості. Ким він є як особистість, за що він виступає, який у нього сильний характер, а потім пристрасть, яку він відчуває до цієї гри.

Це те, чого я ніколи не забуду, тому що він завжди був першим на тренуваннях (у Сіті), першим, хто діставав м’ячі, першим, хто тренувався, першим, хто завжди вимагав більше, його рівень уваги вражає", — наводить слова Артети офіційний сайт Арсеналу.

Нагадаємо, що раніще Олександр Зінченко зізнався, що з переходом до Арсеналу збулася його мрія дитинства.