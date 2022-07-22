Англія

Півзахисник увійшов до історії нашої країни.

Олександр Зінченко перейшов з Манчестер Сіті до Арсеналу, підписавши довгостроковий контракт.

Як повідомляє авторитетний портал Transfermarkt, український півзахисник обійшовся "канонірам" у 35 мільйонів євро.

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Також стверджується, що перехід Зінченка став другим найдорожчим трансфером українського футболіста в історії.

Дорожче за Зінченка Челсі обійшовся Андрій Шевченко у сезоні-2006/07. Форвард коштував лондонцям 43,88 мільйонів євро.

На третьому місці знаходиться Андрій Ярмоленко і його перехід з Динамо у Боруссію за 25 мільйонів євро.

Український півзахисник Олександр Зінченко зізнався, що з переходом до Арсеналу збулася його мрія дитинства.